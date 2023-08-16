إيرادات فيلم مرعي البريمو تتخطى 13 مليون جنيه

تخطت إيرادات فيلم "مرعي البريمو"، الذي يعرض بدور العرض السينمائي ضمن موسم الصيف الحالي، مبلغ 13 مليون جنيه، وذلك بعد أسبوعين من العرض.



وكانت إيرادات الفيلم قد بلغت 8 ملايين جنيه في الأسبوع الأول من العرض، ليواصل حصد الإيرادات للأسبوع الثاني لتصل إلى 13 مليونا و80 ألف جنيه.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.



"مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

