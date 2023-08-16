قرار غريب من الزمالك للموافقة على رحيل زيزو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك عرض على أحمد زيزو، الخروج عبر فيديو خاص، وإعلان رغبته في الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك بعض الأصوات مقتنعة برحيل زيزو من أجل حل أزمات النادي، ولكن هناك تخوف من الغضب الجماهيري".

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي الشباب السعودي يجهز عرضًا رسميًا للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

ويواجه زيزو أزمة مع الزمالك تتعلق بمستحقاته المتأخرة التي لم يتقاضاها حتى الآن.وذكرت قنوات “الكأس ” القطرية، أن إدارة نادي الشباب السعودي ستقدم عرضًا رسميًا لـ الزمالك، من أجل التعاقد مع زيزو في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح التقرير أن العرض المنتظر يأتي بعد التواصل مع والد اللاعب.

ويرتبط زيزو مع الزمالك بعقد حتى صيف 2025.