الصحة تنشر نصائح للوقاية من سرطان الثدي.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان إرشادات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي وذلك في ضوء خطتها لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين .
وقالت وزارة الصحة والسكان أن تلك الخطوات تتمثل في التالي :-
- معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن علامات الإصابة تختلف لدي السيدات.
- عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا (عندنهاية الدورة الشهرية وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر)
- عند ملاحظة أي تغير في الثدي، يجب
استشارة الطبيب.
- الالتزام بالعادات الصحية: المحافظة على وزن صحي
- -طممارسة رياضة المشي
- الرضاعة الطبيعية إذا أمكن
وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة الكشف ضمن انزلي اكشفي حملة 100 يوم صحة
وأوضحت الوزارة أن مواعيد الحملة كل يوم من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً
وتابعت الوزارة الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥