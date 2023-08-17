الصحة تنشر نصائح للوقاية من سرطان الثدي.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان إرشادات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي وذلك في ضوء خطتها لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين .

وقالت وزارة الصحة والسكان أن تلك الخطوات تتمثل في التالي :-

معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن علامات الإصابة تختلف لدي السيدات.

عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا (عندنهاية الدورة الشهرية وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر)

عند ملاحظة أي تغير في الثدي، يجب

استشارة الطبيب.

استشارة الطبيب. الالتزام بالعادات الصحية: المحافظة على وزن صحي

-طممارسة رياضة المشي

الرضاعة الطبيعية إذا أمكن

وشددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة الكشف ضمن انزلي اكشفي حملة 100 يوم صحة

وأوضحت الوزارة أن مواعيد الحملة كل يوم من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءً

وتابعت الوزارة الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥