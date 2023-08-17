أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مفاجاة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودى .

وكتب احمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك : "الزمالك يعلن رسميا رفض العرض المقدم من نادي الشباب السعودي لشراء أحمد سيد “زيزو”.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الشباب السعودي، أرسل عرضًا إلى نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية لضم أحمد زيزو لاعب الفريق، والعرض كان استفسار عن القيمة المادية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك لم يرد على العرض حتى الآن المقدم من الشباب السعودي، وزيزو تمسك بالرحيل خاصةً أن العرض المادي سيكون مغري وسوف يحل عدد من أزمات النادي".

وأضاف أمير هشام: "هناك جلسة في الوقت الحالي بين مسؤولي نادي الزمالك لبحث الموقف النهائي للاعب، ولا زالت الجلسة مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار".