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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مفاجاة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودى .

وكتب احمد حسن  عبر حسابه بموقع فيسبوك : "الزمالك يعلن رسميا رفض العرض المقدم من نادي الشباب السعودي لشراء أحمد سيد “زيزو”.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الشباب السعودي، أرسل عرضًا إلى نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية لضم أحمد زيزو لاعب الفريق، والعرض كان استفسار عن القيمة المادية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك لم يرد على العرض حتى الآن المقدم من الشباب السعودي، وزيزو تمسك بالرحيل خاصةً أن العرض المادي سيكون مغري وسوف يحل عدد من أزمات النادي".

وأضاف أمير هشام: "هناك جلسة في الوقت الحالي بين مسؤولي نادي الزمالك لبحث الموقف النهائي للاعب، ولا زالت الجلسة مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار".

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