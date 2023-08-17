عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن رحيل زيزو.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا مثيرا لجمهوره

صدى البلد

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي جمهوره سؤالا بشأن أنباء رحيل زيزو عن نادي الزمالك.

 

و كتب مهيب عبد الهادي: هل تؤيد رحيل زيزو عن نادي الزمالك لحل مشاكله المادية؟

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط  في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وس الأبيض خلال  فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت  رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو.


ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.


ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار.

زيزو رحيل زيزو أرقام زيزو احتراف زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر ترد على واقعة طائرة زامبيا

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

ترشيحاتنا

الكهربا ولا البنزين.. تسلا موديل S ضد بورشه تايكان GTS| فيديو

من مطروح.. الرئيس السيسي يتحدث عن تحد كبير يواجه المصريين وهذا حله

لامبورجيني تستعد لإبهار العالم في 18 أغسطس.. تفاصيل

جوري بكر تفتح النار على شائعة اختلافها مع زوجها : حياتي خط أحمر

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 107

أشهر منتزهات أوروبا بإسبانيا تدفع ثمن "التغير المناخي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

تسبب مرضا خطيرا.. أضرار لن تتوقعها عند التعرض للحرارة العالية

سيدة تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها الـ90 بطريقة غير متوقعة

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ