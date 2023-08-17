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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الصين تعرقل صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار لـ"إنتل" للاستحواذ على إحدى الشركات

الصين تعرقل صفقة
الصين تعرقل صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار لـ إنتل

اضطرت شركة Intel إنتل الأمريكية إلى التراجع عن إتمام صفقة شراء شركة Tower Semiconductor المتخصصة في الرقائق وأشباه الموصلات، نظرا لأنها لم تتمكن من الحصول على "الموافقات التنظيمية المطلوبة" من الصين. 

 

وفشلت الهيئات الرقابية الصينية في اتخاذ قرار في الوقت المناسب لإغلاق الصفقة، حيث انتهى الموعد النهائي التعاقدي في منتصف ليل 15 أغسطس. 

 

وبحسب صحيفة  “ ذا تلجراف” البريطانية  فإن فشل الصفقة يعكس التوتر المتزايد بين القوة الآسيوية العظمى والولايات المتحدة، حيث قامت الصين بعرقلة صفقة استحاوذ إنتل على Tower Semiconductor “ الإسرائيلية” بقيمة 5.4 مليار دولار مع تصاعد التوترات مع الغرب. 

 

وفرض المسؤولون الأمريكيون مؤخرًا حظرًا على المستثمرين الأمريكيين الذين يدعمون شركات التكنولوجيا الفائقة في الصين ، مما أدى إلى انتقام جديد من بكين. 

 

وقال محللون للصحيفة أن “فشل الصفقة سيكون بمثابة انتكاسة لشركة إنتل، حيث أن يبدو أن فشل الصفقة قد خيب الآمال، كما ستكون أكثر صعوبة بدونها”. وسيتعين على إنتل دفع رسوم إنهاء قدرها 353 مليون دولار لشركة Tower. 

 

 

 

 

 

 

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