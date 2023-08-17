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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفع فيلم مطرح مطروح من دور العرض السينمائي

مطرح مطروح
مطرح مطروح

رفعت دور العرض السينمائية المصرية فيلم “ مطرح مطروح ” من السينمات ، وذلك بسبب ضعف الايرادات .

حيث حقق فيلم مطرح مطروح ما يزيد عن 2 مليون جنية فقط خلال فترة عرضه ، مما دفع دور العرض الى رفعه من السينمات .

أحداث فيلم مطرح مطروح : 

 

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

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ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان كريم عفيفي، كلا من: محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

أعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بالمشاركة فى فيلم “مطرح مطروح” والمصنف ضمن قائمة الأفلام الكوميدي أكشن فى تجربة مختلفة عليه.

 

وأضاف حميدة في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أنه عندما عرض عليه سيناريو الفيلم كان هناك له شرط واحد فقط للإنضمام لفريق العمل وهو تواجد شيماء سيف لتلعب دور البطولة أمامه.

وتابع حميدة، أن الفيلم أستغرق وقتا كثيرا فى التحضير لكونه يتطرق إلى حقبة زمنية تعود لأكثر من 70 عام وهي فترة الحرب العالمية الثانية لذلك كان لابد التحضير لها جيدا.

مطرح مطروح الفنان محمود حميدة الفنان كريم عفيفي فيلم مطرح مطروح فيلم “مطرح مطروح” محمود حميدة محمد السبكي

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