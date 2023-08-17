عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 274 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

txt

الطب النفسي بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 274 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

محافظ الغربية: إغلاق وتشميع 53 منشأة مخالفة للمواعيد المقررة رسميا

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  42 ألفا و900 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

الشوارع الرئيسية السير بدون لوحات معدنية السير عكس الاتجاه الشوارع إدرة المركبات إدارة مرور الغربية المنظمة العالمية للسكتة الدماغية بالطرق والشوارع الرئيسية امن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

غضب واتهامات وقرار ناري.. القصة الكاملة لعرض ضم زيزو بمبلغ خيالي

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

أمطار بتلك المحافظات.. الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات

المالية: إحباط 12 ألف عملية تهريب بغرامات ورسوم مستحقة 6.3 مليار جنيه

موضوعات متعلقة

أهمها هندسة الذكاء الاصطناعي.. جامعة طنطا: نستعد لـ19 برنامجا متميزا لأول مرة

ترشيحاتنا

مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يوافق لـ21 مواطنا على التجنس بجنسيات أجنبية

بصورة البطاقة .. الحق قدم في فرص عمل العاصمة الإدارية

الخارجية الفلسطينية تدين التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في جنين وطوباس

قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة

وزير التعليم العالي يؤكد على ربط أبحاث ومشروعات مدينة زويل للعلوم بالصناعة

الأسبوع المقبل.. البابا تواضروس يبدأ زيارة للمجر للمشاركة في عيدها القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحورEG.5 يثير الجدل.. تعرف على الفرق بين أعراض البرد وكورونا

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

تحذير عاجل من الأرصاد| سيول بتلك المناطق.. وهذه التعليمات

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ