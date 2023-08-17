قوى عاملة النواب: الحوار الوطني حقق أهدافه بعد تكليف الرئيس بتنفيذ توصياته

ثمنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وتقديمها إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.



واعتبرت "درويش"، فى بيان لها أصدرته اليوم، الخميس، هذا التوجه من الرئيس السيسي بمثابة دليل قاطع على جدية القيادة السياسية في التعاطي مع الحوار ويكلل نجاح جلساته وحرص كبير من الرئيس السيسى على مشاركة كل المصريين فى مواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وفى مقدمتها التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أن الرئيس السيسى كان حريصاً كل الحرص على متابعة جلسات وفعاليات الحوار الوطنى.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن سعادتها الكبيرة بجميع المخرجات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مؤكدة أنها جاءت ملبية لمتطلبات المصريين وتتوافق مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، خاصة أن الحوار الوطني نجح فى إحداث حالة من التوافق في الرؤى بين أطياف المجتمع المصري والقوى السياسية على اختلافها نحو بناء الوطن الذي يتجه إلى بناء جمهورية جديدة قوامها الحوار والتوافق الجمعي لجعل مصر قوية شامخة كما هي على الدوام، والجلوس على طاولة حوار واحدة بهدف حلحلة المشكلات والتحديات التي تواجهنا، ووضع العمل الوطني أولوية قصوى وغاية أساسية في العمل الجمعي للجميع.

ووجهت النائبة سولاف درويش التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني لحرصه الحقيقى على الاستماع لكل الآراء الخاصة بجميع القوى والأحزاب السياسية والمتخصصين الذين شاركوا في الحوار، مشيرة إلى أن كان هناك شفافية في مختلف الجلسات التي تم بثها في الإعلام واتسمت المناقشات بالشمولية في عرض الآراء والحيادية، وهذا تزامن مع حرص القيادة السياسية على تنفيذ ما تم التوصل إليه من جانب الحوار الوطني، وهو ما يعكس إيجابية المقترحات المقدمة من المشاركين في الحوار، خاصة أن المخرجات قادرة على حل التحديات والمشاكل التى تواجه الدولة المصرية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي كتب على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس السيسى: “وإنني إذ أتقدم لجميع المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية”.

