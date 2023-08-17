البنك المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 4.0%

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.0٪ يوم الخميس لكبح التضخم ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، وقال إنه من المرجح أن يرتفع مرة أخرى في سبتمبر.

كانت الزيادة يوم الخميس متوقعة من قبل جميع الاقتصاديين الـ 31 الذين استطلعت رويترز آراءهم ، وتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يصل المعدل إلى ذروة 4.25% بنهاية الربع الثالث، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال محافظ بنك النرويج إيدا وولدن باش في بيان إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا ، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر.

تعزز التاج إلى 11.50 مقابل اليورو في الساعة 08:04 بتوقيت جرينتش من 11.52 قبل الإعلان مباشرة.

بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج ، الذي يستثني تكاليف الطاقة ، 6.4٪ في يوليو ، انخفاضًا من 7.0٪ في يونيو ، وظل أعلى من هدف البنك البالغ 2٪ منذ فبراير من العام الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي في نورديا كجيتيل أولسن لمحطة تي في 2 أنه التضخم ظهر بشكل أو بآخر كما توقع بنك النرويج كان التضخم أعلى قليلاً مما كان يمكن أن يشجع على زيادة أكثر حدة قليلاً في المعدل ، لكن بعد ذلك تعزز التاج قليلاً.

قال بنك النرويج إنه إذا ثبت أن العملة أضعف مما كان متوقعا أو استمرت الضغوط في الاقتصاد ، فقد يتعين أن يرتفع معدل السياسة إلى أكثر من 4.25٪.

وأضاف البنك المركزي "إذا كان هناك تباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصاد النرويجي أو تراجع التضخم بسرعة أكبر ، فقد يكون معدل السياسة أقل مما كان متوقعا".

وضعف العملة النرويجية ، التي عززت مقابل اليورو خلال الأجزاء المبكرة من الصيف ، بعد صدور بيانات التضخم المعتدلة لشهر يوليو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75٪ ، لكن أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتًا حملته لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.