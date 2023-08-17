بعد انتقاله للمصري.. أحمد أيمن منصور يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

وجه أحمد أيمن منصور، المنضم حديثا للمصري البورسعيدي، رسالة وداع لجماهير نادي الزمالك، خاصة انه على عقود انضمامه للزمالك هذا الصيف في صفقة انتقال حر، إلا أن النادي الأبيض يعاني من أزمة إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي "فيفا".

وكتب منصور عبر حسابه على الفيس بوك "رسالة مليئة بالحب والتقدير والاحترام لجمهور نادي الزمالك، كما تعلمون كنت أتطلع بشغف الانضمام إلى نادي الزمالك ولكن لظروف خارجه عن إرادتي لم يتم فتح القيد هذا الموسم في النادي".

وأضاف: "سوف يكون قلبى دائما مليء بالحب والاحترام لهذا الكيان الكبير وجمهوره العظيم وأتمنى لنادي الزمالك وجمهوره التوفيق في كل ما هو قادم".

وتابع: "أعلن بكل اعتزاز وحب عودتى للنادي المصري العظيم وبيتي الثاني وأود أن أعبر للنادي المصري وجمهوره عن امتناني العميق لدعمكم المستمر طوال فتره تواجدي في النادي من قبل وأتمنى أن يستمر هذا الدعم والتشجيع".

وأتم أحمد أيمن منصور: "أعدكم أن أقدم قصارى جهدي هذه السنوات وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم".

وكان المصري البورسعيدي قد أعلن قبل ساعات، عن انضمام أحمد أيمن منصور إلى صفوفه لمدة 3 مواسم.