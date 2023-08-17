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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتوصلها بالواي فاي والموبايل.. أفضل 5 مراوح سقف ذكية لعام 2023

أفضل 5 مراوح سقف
أفضل 5 مراوح سقف ذكية لعام 2023

أفضل 5 مراوح سقف ذكية لعام 2023.. تكتسب الأجهزة المنزلية الذكية مكانة بارزة هذه الأيام، حيث أصبحت مكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون والمصابيح الكهربائية وحتى الأجهزة الثقيلة مثل الثلاجات والغسالات أذكياء، ومع ذلك، هناك شيء واحد لا يزال مفقودا بين هذه الأجهزة، وهي المراوح الذكية، لذا سنوضح لك فيما أحدث ابتكارات الأجهزة الذكية، من أفضل مراوح السقف الذكية التي تم تطويرها عام 2023.

وبحسب ما ذكره موقع “guidingtech”، يعتبر ابتكار مراوح سقف ذكية فكرة جيدة من نواح كثيرة، ولكن الأهم هو أنها تساعدك في الحصول على نظام تهوية أرخص من تكييف الهواء، وتجعل منزلك أكثر برودة.

 

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أفضل مراوح سقف ذكية لعام 2023

 

1. مروحة سقف ذكية ROOMRATV SMART:


تأتي هذه المروحة مع مصباح ليد ساطع مع سطوع قابل للتعتيم بين 0-100٪، يمكنك ضبط سرعات المروحة باستخدام تطبيق على هاتك المحمول أو عبر جهاز التحكم عن بُعد لإنشاء الإضاءة المثالية، كما يمكن أيضًا التحكم فيه عن طريق الصوت من خلال أجهزة Alexa و Google Assistant.

ويمكن توصيل المروحة بشبكة WiFi، يمكن ضبط مروحة Roomratv للعمل بست سرعات مختلفة وتأتي أيضا مع إعداد الوضع العادي أو وضع النوم أو الوضع الطبيعي وتدعم التوقيت من ساعة إلى 8 ساعات لإغلاق المروحة أثناء النوم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا ضبط هذه المروحة على وضع التحديث أثناء الشتاء لتدوير الهواء الدافئ داخل الغرفة.

أفضل 5 مراوح سقف ذكية لعام 2023 .. مروحة Roomratv

2. مروحة سقف REIGA BLACK GOLD:

تأتي مروحة السقف هذه مع ضوء ساطع يمكن ضبطه للعمل في ثلاثة إعدادات مختلفة، وهي سهلة التثبيت وتظل متوازنة لفترة طويلة ولا توجد اهتزازات حتى بسرعة عالية، يمكن تشغيل المروحة بثلاثة مستويات سرعة مختلفة، وتأتي مروحة Reiga Black Gold Ceiling Fan أيضا مع وضع Updraft الذي يمكنك استخدامه لتدوير الهواء الدافئ في الغرفة في فصل الشتاء، وبالإضافة إلى ذلك، هناك وظيفة الذاكرة الذكية التي تحفظ سطوع الضوء وسرعة المروحة للاستخدام التالي.

أفضل 5 مراوح سقف ذكية لعام 2023

3. مروحة سقف CHRIARI WALNUT:

تستخدم هذه المروحة شفرات منحوتة من خشب عالي الجودة تم استخراجها من أشجار نمت لأكثر من 10 سنوات، هذا يعطي الشفرة لمسة نهائية رائعة تزين ديكور الغرفة، وهي تستخدم محرك DC نحاسي بتحويل التردد 35 وات والذي يمكنه ضبط تدفق الهواء ودرجة حرارة سطح المحرك بدقة، كما أنها مروحة ذكية تتسم بالهدوء والقوة في نفس الوقت سهلة التثبيت يمكن التحكم في سرعتها والوقت الذي يتم تشغيلها فيه فهي تأتي مع وحدة تحكم عن بعد يتميز بإعداد مؤقت من 3 خطوات - 2-4-6 ساعات بالإضافة إلى 6 سرعات للرياح ووظيفة قابلة للانعكاس.

أفضل 5 مراوح سقف ذكية لعام 2023

4. مروحة سقف SOFUCOR SMART:

تتميز هذه المروحة بتصميم فريد وأنيق بفضل شفراته الثمانية الجميلة، المصنوعة من مواد عالية الجودة، هذه المروحة سهلة التركيب أيضا، ونظرا لوجود عدد كبير من الشفرات، فإن هذه المروحة الذكية مناسبة للمساحات الكبيرة من 300 إلى 800 قدم مربع، ويمكن التحكم في هذه المروحة الذكية بقياس 66 بوصة باستخدام جهاز تحكم عن بعد متعدد الوظائف، يحتوي جهاز التحكم عن بعد على وظيفة ذاكرة ضوئية، ووظيفة عكس مفتاح واحد، وكذلك مفاتيح منفصلة للضوء والمروحة.

أفضل 5 مراوح سقف ذكية لعام 2023

5. مروحة سقف BIG ASS FANS HAIKU L:

تتميز هذه المروجة بتصميم عصري بسيط، وتدعي Haiku أن تدفق الهواء لهذه المروحة يجعل الناس يشعرون بما يصل إلى 10 درجات فهرنهايت (6 درجات مئوية) أكثر برودة عندما تعمل المروحة بأقصى سرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوى هذه المروحة الصغيرة على محرك مصمم بشكل فريد يجعلها تعمل بهؤء دون إصدار ضوضاء على غرار المراوح العادية، كما استخدمت Haiku محركا بتقنية المغناطيس الدائم الحاصل على براءة اختراع تم تصميمه لتوفير راحة غير عادية باستخدام طاقة قليلة بشكل استثنائي، وتأتي المروحة مع وحدة LED متكاملة تستخدم نصف طاقة المصباح المتوهج التقليدي بقدرة 40 وات ومع ذلك تنتج ضعف كمية الضوء، يمكن ضبط وحدة LED لتعمل عند 16 مستوى إضاءة مختلفًا.

أفضل 5 مراوح سقف ذكية لعام 2023
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