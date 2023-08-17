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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. رئيس حي حلوان يرد على شكوى تحويل العقار المنهار لمقلب قمامة

عقار حلوان المنهار
عقار حلوان المنهار

ردا على الشكوي المقدمة من القارئ ماجد عبد القادر بعنوان" سكان حلوان يشكون من وجود عقار منهار جزئيا تحول إلى مقلب قمامة" لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد بتاريخ 12 أغسطس. 

تم التواصل مع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وأفاد أن هذا المنزل خال من السكان وصادر له قرار هدم ولم يقم المالك حتى الآن بالتقدم بطلب إصدار ترخيص هدم حتى الآن، موضحا أن صاحب العقار خارج البلاد وتم عمل محضر  لتنفيذ قرار الهدم لصاحب العقار.

وأشار اللواء حسام طوبار أنه لا يوجد قمامة ولا خطورة داهمة على السكان لأن العقار خال من السكان ولا يشكل خطورة على المارة ولا يوجد عجلة في تنفيذ قرار الهدم ولا صحة من الشكوى وخاصة أن الحي مثبت عربة جمع قمامة أمام المبنى وهي واضحة في الصور التي تم إرسالها.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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