استجابة لصدى البلد.. رئيس حي حلوان يرد على شكوى تحويل العقار المنهار لمقلب قمامة

ردا على الشكوي المقدمة من القارئ ماجد عبد القادر بعنوان" سكان حلوان يشكون من وجود عقار منهار جزئيا تحول إلى مقلب قمامة" لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد بتاريخ 12 أغسطس.

تم التواصل مع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وأفاد أن هذا المنزل خال من السكان وصادر له قرار هدم ولم يقم المالك حتى الآن بالتقدم بطلب إصدار ترخيص هدم حتى الآن، موضحا أن صاحب العقار خارج البلاد وتم عمل محضر لتنفيذ قرار الهدم لصاحب العقار.

وأشار اللواء حسام طوبار أنه لا يوجد قمامة ولا خطورة داهمة على السكان لأن العقار خال من السكان ولا يشكل خطورة على المارة ولا يوجد عجلة في تنفيذ قرار الهدم ولا صحة من الشكوى وخاصة أن الحي مثبت عربة جمع قمامة أمام المبنى وهي واضحة في الصور التي تم إرسالها.

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