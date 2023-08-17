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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الصور الأولى من كواليس "الفريدو" لـ إلهام شاهين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تواصل الفنانة إلهام شاهين تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل الفريدو ، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني . 

ونشرت الفنانة إلهام شاهين عددا من الصور من كواليس العمل برفقة عدد كبير من الأبطال أبرزهم أحمد فهمي وأحمد فريد .

عبرت الفنان الكبيرة إلهام شاهين، عن عميق تقديرها وسعادتها بانطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.

 

وقالت إلهام شاهين، في كلمة لها في المؤتمر الصحفي لانطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد: أدعوا فناني مصر لحضور النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.
وعن جمال مدينة العلمين الجديدة، قالت إلهام شاهين، :" عايزين كل دورة لمهرجان القاهرة للدراما تبقي هنا".
وحضر المؤتمر الصحفي  كل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة إلهام شاهين كما حضر كل من الفنان يحيى الفخرانى والفنانة نجلاء بدر والفنان إيهاب فهمي والفنان أحمد سلامة.

إلهام شاهين الفنان يحيى الفخراني الفنانة إلهام شاهين الفنانة نجلاء بدر احمد فهمي

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