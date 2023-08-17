برلماني: زيارة الرئيس السيسي بمطروح تأكيد على حرصه لدعم برامج الحماية الاجتماعية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينتي السلوم وسيدي براني في محافظة مطروح، تأكيد على حرصه لدعم واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء على المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن محافظة مطروح شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان من خلال إنشاء المدينة السكنية في الضبعة، علاوة على شبكة الطرق الحديثة ومحور الضبعة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي في كافة المجالات خاصة الزراعية والسياحية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التنمية التي شهدتها منطقة السلوم خير شاهد على تعمير المحافظات الحدودية.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن إعلان الرئيس السيسي إقامة منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم خطوة مهمة وانطلاقة نحو تسهيل حركة التجارة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء السيسي مع أهالي مطروح يتسم بالوضوح والشفافية من خلال توضيح كافة الحقائق المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وانقطاع الكهرباء والحلول المقترحة للخروج من هذه الازمات.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار محافظة مطروح أمس، وتفقد مدينتي السلوم وسيدي براني، كما تفقد الارتكاز الأمني المشترك بين القوات المسلحة والشرطة، والتقى عدداً من أهالى السلوم ومرسى مطروح وسيدى برانى.