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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال وش في وش يحتفلون بالعرض الأول للفيلم فى السعودية

أبطال وش في وش
أبطال وش في وش

سافر أبطال فيلم وش فى وش إلى السعودية للاحتفال بالعرض الأول للفيلم هناك بعد افتتاحه فى مصر أول أمس.

وتوجه كل من محمد ممدوح وأنوشكا ومحمود الليثي إلى السعودية أمس الأربعاء،  بصحبة المنتج أحمد فهمي منتج العمل لحضور العرض مع الجمهور والعودة سريعا إلى القاهرة.

 

إيرادات الفيلم فى أول يوم عرض بمصر

تمكن فيلم وش في وش من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح من المنافسه علي المراكز الاولي ضمن الاعمال السينمائية التي تعرض الان في السينمات . 

وحقق فيلم وش في وش ليلة امس ايرادات وصلت الي 507,085 الف جنيه ليحتل المركز الثاني ضمن الاعمال التي تعرض حاليا . 

 

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

محمد ممدوح يكشف عن أصعب مشاهد الفيلم 

كشف الفنان محمد ممدوح عن أصعب مشهد قام بتصويره فى فيلمه الجديد وش في وش والذى طرح فى السينمات بداية من مساء أمس الثلاثاء.

وقال ممدوح في تصريح خاص لصدى البلد إن أصعب مشهد صوره فى الفيلم كان مشهد الحريق الذى نشب فى شقته  ضمن أحداث الفيلم.

وأضاف ممدوح أن هذا المشهد احتاج إلى تحضيرات كثيرة، واستغرق تصويره عدد ساعات تصوير طويلة.
 

فيلم وش في وش أبطال فيلم وش فى وش محمد ممدوح محمود الليثي

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