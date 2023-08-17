غياب صلاح.. يويفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2023.

وشهدت قائمة المرشحين غياب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رغم احتلاله المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي برصيد 8 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا.

وضمت القائمة كلا من كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند من مانشستر سيتي، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق والمنضم حديثا لإنتر ميامي الأمريكي.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ومن المقرر الإعلان عن جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، 31 أغسطس المقبل.

يذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما هو أفضل لاعب في أوروبا 2022.

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية.