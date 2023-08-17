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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا : مباني الأمم المتحدة تعرضت لانتهاك صارخ في مخيم عين الحلوة

الأونروا
الأونروا

تلقت منظمة الأونروا في لبنان تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب البلاد بحسب تصريحات مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس اليوم.

وأكدت كلاوس في بيان لها - نقلته صحيفة عكاظ السعودية - أن منشآت الأونروا تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم.

وأوضحت كلاوس في بيانها أن المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ3200 طفل من لاجئي فلسطين، مبينة أن تلك التصرفات من قبل المسلحين تعتبر انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفيها ولاجئي فلسطين.

ونوهت إلى أن تلك المدارس يجب أن تكون ملاذاً آمناً للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب، ويجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة، مطالبة الجهات المعنية بإخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين.

وجاء البيان في الوقت الذي يشهد المخيم هدوءا نسبيا بعد اشتباكات عنيفة أواخر الشهر الماضي بين عناصر من «حركة فتح» وآخرين متطرفين، أسفرت عن مقتل 11 شخصا وجرح 40 آخرين.

ويسكن في المخيم أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.

«الأونروا» تدعو الجهات المسلحة إلى إخلاء مواقعها في مخيم عين الحلوة

الأونروا تستأنف العمليات في مخيم عين الحلوة

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