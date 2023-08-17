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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب زيلينسكي يشن هجوما على ساركوزي بسبب "الحلول الوسط"

ساركوزي
ساركوزي

شن ميخايلو بودولياك نائب الرئيس الأوكراني، هجوما على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بسبب تصريحاته بشأن الحلول الوسط في الحرب الأوكرانية.

وقال نائب الرئيس الأوكراني إن الرئيس الفرنسي الأسبق متواطئ بشكل مباشر في الجرائم الطويلة الأمد التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا، عبر حسابه بموقع "إكس".

وأضاف بودولاك، أن كلمات ساركوزي كشفت مرة أخرى عن أحد أسباب الحرب الدائرة اليوم، ألا وهو تشجيع القادة الغربيين لخطط فلاديمير بوتين الإجرامية للاستيلاء على أراض أجنبية.

وأشار إلى أن تصريحات ساركوزي تمثل تواطؤاً مباشراً في جريمة طويلة الأمد، ولا يمكنك تشجيع المجرمين بعبارات مثل "الأرض مقابل السلام"، كما أشار لا توجد "مناطق جديدة لروسيا" وليس لموسكو الحق في إجراء ما يسمى بـ "الاستفتاءات" علاوة على ذلك ، كانت شبه جزيرة القرم ودونباس ولا تزال جزءًا من الأراضي السيادية لأوكرانيا.

وكان ساركوزي صرح في حوار مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بضرورة التوصل إلى "حلول وسط" لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا، لافتا إلى أن القرم كانت أرضا روسية حتى عام 1954، وكان غالبية سكان القرم "يشعرون دائما أنهم من الجنسية الروسية"، وهي حقيقة تضع "أي خطوة إلى الوراء" مقارنة بالوضع الحالي - أو احتلال القرم - على أنه "وهمي".

واقترح ساركوزي إجراء "استفتاء تحت رقابة صارمة من المجتمع الدولي" من أجل "الموافقة على الوضع" الجاري حاليا في شبه الجزيرة.

نائب زيلينسكي ميخايلو بودولياك نائب الرئيس الأوكراني ساركوزي الحرب الأوكرانية

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