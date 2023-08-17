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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تعاقب أربعة متورطين في محاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي نافالني

صدى البلد

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة روس اتهمتهم بالتورط في تسميم زعيم المعارضة الروسية المسجون حاليا أليكسي نافالني عام 2020،  حسبما ذكرت رويترز.

 

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للعقوبات مرتبطون بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) ومن بينهم اثنان قالت إنه من بين الجناة الرئيسيين المبلغ عنه في تسميم نافالني.

 

اليوم نذكر فلاديمير بوتين ونظامه بأن هناك عواقب ليس فقط لشن حرب وحشية وغير مبررة ضد أوكرانيا،  ولكن أيضًا لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الروسي، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية،  بريان نيلسون في البيان.

 

وأضاف محاولة اغتيال أليكسي نافالني في عام 2020 تمثل ازدراء الكرملين لحقوق الإنسان،  وسنواصل استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفنا لمحاسبة الجلادين في الكرملين". 

 

فُرضت عقوبات يوم الخميس بموجب قانون صدر عام 2012 يخول الحكومة الأمريكية معاقبة أولئك المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في روسيا،  وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

 

المستهدفون يوم الخميس هم عملاء بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي الإجرامي أليكسي ألكساندروفيتش ألكساندروف،  وكونستانتين كودريافتسيف وإيفان فلاديميروفيتش أوسيبوف،  بالإضافة إلى عاملبجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يسمي فلاديمير ألكساندروفيتش بانيايف.

 

لم ترد سفارة روسيا في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.

واشنطن عقوبات روسيا

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