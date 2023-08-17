الاتحاد السكندري يبدأ ودياته بالفوز على دلفي 3 ـ 2

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، برنامج تجاربه الودية بالفوز على فريق دلفي في أول لقاءات زعيم الثغر التجريبية؛ استعدادًا للموسم الجديد.



وانتهت مباراة الاتحاد السكندري ودلفي بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي في سموحة.



وسجل أهداف الاتحاد السكندري، اللاعب التونسي سيف تقا مدافع الفريق الجديد بينما سجل هداف الدوري الممتاز في نسخته الماضية مابولولو، الهدفين الثاني والثالث لزعيم الثغر.



يشار إلى أن الاتحاد السكندري حقق الفوز بعد تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية على حساب دلفي.