إجراء غير مسبوق.. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد بايدن

طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الخميس، من الأرشيف الوطني الأمريكي تقديم مراسلات الرئيس جو بايدن، غير المحررة أثناء فترة رئاسته، بما في ذلك تحت أسماء مستعارة.

وقالت اللجنة على منصة X، “تويتر سابقًا”: "يطلب جيمس كومر جميع الوثائق والمراسلات غير المصدق عليها من الأرشيف الوطني الأمريكي والتي استخدم فيها نائب الرئيس آنذاك جو بايدن اسمًا مستعارًا".

وأوضح كومر، الذي يحقق حاليًا في نشاطات عائلة بايدن، في رسالة أن الوثائق التي طلبها "لها صلات ببوريسما وأوكرانيا”، مؤكدا أنه يحتاج إلى أصولهم لمواصلة التحقيق.

وطلب كومر، المراسلات استخدم فيها بايدن اسمًا مستعارًا. تشمل الأسماء المستعارة المحتملة روبرت بيترز وروبن وير وجيه آر بي وير”.

كما طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، مسودات خطاب نائب الرئيس آنذاك بايدن أمام الأوكرانية رادا في عام 2015 وأي مستندات يكون فيها المستلم أو المرسل هو نجل بايدن هانتر.

وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي: "إذا كان هناك أي تداخل بين المهام الرسمية لنائب الرئيس جو بايدن وأنشطة نجله في أوكرانيا، فإن الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا".