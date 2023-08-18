بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

وفاة سيدة الفيوم .. حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية دمشقين بمحافظة الفيوم بعد اكتشافهم وفاة سيدة أم لثلاثة أطفال ادعى زوجها تخلصها من حياتها شنقا إلا أن الإصابات التي تركت آثارا بجسدها جعلت لأسرتها رأيا آخر في الغموض الذي أحاط بوفاتها بشكل مفاجئ ووجهوا أصابع الاتهام للزوج بسبب خلافاته الدائمة معها وتعديه عليها بالضرب.





بيت العيلة



قال طحاوي رمضان والد أسماء المجني عليها أن ابنته تزوجت منذ قرابة 8 سنوات وأنجبت 3 أطفال 7 سنوات و5 سنوات وسنتين وأنها كانت حافظة للقرآن الكريم.

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