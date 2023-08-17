بشرط واحد.. تامر أمين: اللي عاوز يشتغل يكلمني هوفر ليه فرصة

أعلن الإعلامى تامر أمين عن توافر العديد من الوظائف ويمكنه مساعدة الراغبين في إيجاد فرص عمل، كما أعلن عن شرط العمل على الهواء.

وقال تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، فرص العمل كثير فى القطاع الخاص لكن للذى يبحث عن العمل بمنتهى الجد، معقبا: "مفيش شغل للى حاطط رجل على رجل وعاوز يكسب".

اللى معندوش شغل يكلمنى



وأكد تامر أمين قائلا: "اللى معندوش شغل يكلمنى، عندى أصدقاء كتير جدا، محتاجين عمال وموظفين فى شركاتهم ومصانعهم".

وأضاف تامر أمين قائلا: "الشرط الوحيد للى يكلمنى أنه يكون عاوز يشتغل مش عاوز يقبض وهو قاعد بيشيش على القهوة، اللقمة الحلال مفيش أحسن منها".