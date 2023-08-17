الإعلامي تامر أمين يهاجم المتسولين: مرتزقة محدش يساعدهم.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين إن الذين يستحقون المساعدة فعليا هم الذين يعملون بكرامة، ويبتغون الحلال ليس الحرام.

وأضاف تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، قائلا: "الشحاتين والمتسولين اللى بنشوفهم فى الشوارع وإشارات المرور وعلى الكبارى دول ما يستحقوش أى مساعدة لأن الدين ماقلش نساعدهم".

المتسولون مرتزقة

وأكد تامر أمين قائلا: "قناعتى أن المتسولين مرتزقة ومافيا وأغني منى ومن أى حد، اللى يستاهل المساعدة هو اللى بيسعى لأكل عيشه بالحلال".

وكان أكد تامر أمين قائلا: "اللى معندوش شغل يكلمنى، عندى أصدقاء كتير جدا، محتاجين عمال وموظفين فى شركاتهم ومصانعهم".

وأضاف تامر أمين قائلا: "الشرط الوحيد للى يكلمنى أنه يكون عاوز يشتغل مش عاوز يقبض وهو قاعد بيشيش على القهوة، اللقمة الحلال مفيش أحسن منها".