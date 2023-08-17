ترامب: يحاولون وضعي في السجن مدى الحياة بتهم ملفقة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنهم يحاولون وضعه في السجن مدى الحياة بتهم ملفقة.

وأضاف ترامب في بيان: "إنهم يؤمنون بصدق أن بإمكانهم الإفلات من محاولة سجن خصم مثلي، على الرغم من حقيقة أني لم ارتكب أي جرائم".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر ترامب، من أن الولايات المتحدة ستفقد قوتها الاقتصادية والعسكرية إذا تخلى عن دور الدولار كعملة احتياطية عالمية.

وأضاف ترامب، أنه “يجب على الولايات المتحدة مواجهة التهديدات من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية”.

وتابع قائلا: "الولايات المتحدة ستصبح “أضعف دولة في التاريخ” إذا فقدت سيطرتها على السوق المالية العالمية”.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق، سياسات إدارة بايدن التي تسعى إلى زيادة الإنفاق والضرائب والديون.