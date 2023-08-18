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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 : استقرار مالي وصحي

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا…

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

بينما ستكون علاقة الحب قوية اليوم ، استفد من الفرص المهنية لتحقيق نمو جيد في حياتك المهنية، ستكون حالتك المالية جيدة ، وعلى الرغم من المشكلات البسيطة ، ستكون صحتك في حالة جيدة..

توقعات برج القوس في الحب

تجنب الخلافات في العلاقة اليوم وتأكد من وجودك أنت والحبيب في نفس الصفحة حول مواضيع مختلفة، أثناء الاستحمام بالحب ، ستحصل على نفس الظهر، سيجد المحظوظون دعم الأسرة اليوم، خطط لعشاء رومانسي حيث يمكنك التخطيط لمستقبلك. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد تصاب بعض الإناث بمشاكل أمراض النساء والصداع النصفي، يمكن أن تكون صحة الفم مشكلة لبعض مواليد القوس بينما يتمتع معظم الناس بصحة جيدة، استبدل المشروبات الغازية بعصير الفاكهة الصحي اليوم. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

كن حذرًا أثناء تولي مسؤوليات جديدة لأنك ستكون اليوم ضحية لسياسات العمل، قد لا يكون بعض زملاء العمل سعداء بنموك الوظيفي وسيحاولون التقليل من جهودك. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

يشير برجك إلى المكاسب والفرص المالية ، وهو الوقت المثالي للاستثمار في مستقبلك، ستكون مصدر إلهام لاتخاذ قرارات مالية ذكية وزيادة دخلك. 

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