عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أكاذيب وحنث للوعود".. خميس الجارحي يكشف سر تركه للإخوان

خميس الجارحي
خميس الجارحي

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن إعلان جماعة الإخوان الدفع بأحد أفرادها في الانتخابات الرئاسية 2012 كانت القشة التيب قصمت ظهر البعير وجعلته يفكر جديا في ترك الجماعة، مشيرًا إلى أنه شارك في أحداث يناير ونزل الميادين وسمع بنفسه من قيادات الجماعة أنهم تعهدوا لمختلف التيارات بعدم فعل ذلك، لكن حنثوا به ولم ينفذوه، ودفعوا بمرشح للانتخابات. 

خميس الجارحي: قيادات الإخوان تعهدت أمام المتظاهرين بعدم ترشحهم للانتخابات 

وأضاف "الجارحي"، في حواره ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "قيادات الإخوان تعهدت للمتظاهرين أكثر من مرة أمام عيني بأنها لن تترشح للانتخابات، ولكن المسلم يجب أن يفي بوعوده، وفي الانتخابات الرئاسية انتخبت عبدالمنعم أبو الفتوح، ثم انتخبت محمد مرسي حتى لا أنتخب أحمد شفيق، وأنا انخدعت بذلك".

وتابع: "بعد 100 يوم من رئاسة مرسي تعرضت لآخر صدمة وتحولت إلى ناقض للجماعة تماما، بسبب خطاب الأكاذيب الذي ألقاه والذي قال فيه بوجود نسب غير صحيحة على الإطلاق عن حل مشكلات الوقود والخبز وغيرها، وبعد ذلك أصبحت معارضا للجماعة وناقدا لها وكنت أكتب انتقادات لها عبر حسابي على فيسبوك".

الإخوان خميس الجارحي الانتخابات الرئاسية جماعة الإخوان قناة إكسترا نيوز محمد الباز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح: “اجلس على الدكة واهدأ”.. لهذا السبب

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

تعليق مثير من بركات على تجديد عقد كولر مع الأهلي

ترشيحاتنا

أخبار سيئة |نجم الزمالك يكشف تفاصيل قرب رحيل زيزو

زيلينسكي يعلن تسلم أوكرانيا منظومات دفاع جوية جديدة من ألمانيا

مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023..بشرى سارة للطلاب والهندسة قد تسجل 96%

فرق 150 ألف جنيه .. سعر هيونداي أكسنت RB موديل 2024

ما هي السورة التي كان يقرأها النبي فجر كل جمعة؟ .. سُنة أولى بالاتباع

طفرة علمية .. اختبار يكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات قبل الإصابة به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

ليس له علاج.. سر التحذير من متحور كورونا الجديد

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ