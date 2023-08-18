خميس الجارحي : "الإخوان" كانت تمارس أكاذيب على الناس بحجة أن الحرب خدعة

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن أفراد جماعة كفرته بعدما تركها، موضحًا: "صاحبي الأنتيم في الإخوان كفّرني على فيسبوك مستخدما في ذلك آيات قرآنية نُزلت في الكفار، لأنني أصبحت معارضا للجماعة"، وشدد على أن الجماعة كانت تمارس أكاذيب على الناس بحجة أن الحرب خدعة.

خميس الجارحي: الجماعة الإرهابية استخدمت الدين للوصول للكرسي

وأضاف "الجارحي"، في حواره ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "في البداية استخدمت صفحتي على فيسبوك من أجل نقد فكر الجماعة، وألغى أفراد الجماعة صداقتهم معي وقاطعوني، وكان غرضي من كشف أكاذيب الجماعة هو الأفراد الذين يحبون فكرها وليس أفراد الجماعة، فقد كنت لا أريد ألا ينجرفوا ويستمروا بالجماعة".

وتابع: "الجماعة استخدمت الدين كمطية للوصول إلى الكرسي وهو ما ظهر جليّا بعد أحداث يناير 2011، وحاولت الجماعة أيضا جعلي في عزلة دائمة، بالإضافة إلى الكذب من أجل تشويه صورتي، وزوجتي استمرت في الجماعة حتى بعد فض رابعة بشهر، وأصبحت ناقدة لها، ولكن قبل ذلك طلبت الطلاق بسبب نقدي للإخوان، ولكنني اقترحت عليها البحث عن النقاط التي أتناولها عبر صفحتي، واتضح لها أن فكر الجماعة أكاذيب فأصبحت من ناقدي فكر الجماعة".