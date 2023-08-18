خميس الجارحي: رؤيتي للنبي في المنام جعلتني أتأكد من صحة موقفي بعد تركي للإخوان

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه كان يدعو الدعاء "اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه" ودعاء "اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا"، بعدما ترك الجماعة إذ تعرض للضغوط من أعضائها، موضحًا: "في هذه الأثناء، كنت أسمع حديثا للنبي يؤيد موقفي، وقد أفتح التلفزيون على قناة لم أفتحها من قبل أجد عالما يتحدث بحديث يؤيد موقفي".

خميس الجارحي: رأيت النبي في المنام وبكيت في حضنه

وأضاف "الجارحي"، في حواره ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكأن هناك نقص في المبنى بين الصفا والمروة، وقال النبي إن من يكمل هذا النقص له جائزة مني، وكان ذلك في الرؤية التي رأيتها في المنام".

وتابع: "قمت بوضع الحجر وإكمال الجزء الناقص، وعندما خرجت في الساحة احتضنني النبي وبكيت في حضنه، وفي هذه اللحظة تأكدت أنني على الحق، وكان هذا الحلم هو الذي جعلني أثبت عند موقفي بعد الضغوط الشديدة التي عانيتها".