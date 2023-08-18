"كفروا خصومهم".. خميس الجارحي : لا فارق بين خطاب اعتصام رابعة والخوارج

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه تلقى دعوة للمشاركة في اعتصام رابعة الإرهابي رعم تركه لجماعة الإخوان، لكنه رأى أنه لا يوجد فارق بين الخطاب على المنصة هناك وخطاب الخوارج.

خميس الجارحي: أحد قيادات الإخوان أشار لي على وجود سلاح في اعتصام رابعة

وأضاف "الجارحي"، في حواره ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "نفس الخطاب التكفيري، وأصبحت الصورة عندي أكثر وضوحا، ومن يقول لي إنها ثورة إسلامية أقول له إنه اعتصام خوارج، فقد كفروا شيخ الأزهر، كما أن كثيرين من قادة الدعوة السلفية الذين لم يتخذوا موقف الجماعة جرى تكفيرهم على المنصة".

وتابع: "كما جرى تكفير كل قيادات الدولة على المنصة، فإن كان كل هؤلاء كفرة، من يكون مؤمنا؟! كل من يتخذ موقف هذه الجماعة هو المؤمن فقط بالنسبة إليهم، وبالتالي، فإن موقف الإخوان سياسي فقط، كان الإخوان يكفرون خصومهم".

وأشار، إلى أنه التقى أحد كوادر الإخوان قبل فض اعتصام رابعة وقلت له إن الجماعة ستحمل السلاح في الاعتصام، فابتسم له ابتسامة تبني أن الجماعة تخطط لذلك بالفعل، وحكى له بعض المواقف مثل استخدام الخرطوش والمولوتوف ضد سيارات الشرطة وإصابة سيارة طبيب وابنته طبيبة كانا ذاهبين لعلاج شاب من شباب الجماعة أصيب بالخرطوش في إحدى المظاهرات.