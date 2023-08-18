خميس الجارحي: زوجتي تركت الجماعة لأنها سمعت الشتائم وشاهدت العنف في مسيراتها

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن زوجته تركت جماعة الإخوان بعد فض اعتصام رابعة بشهر واحد، موضحًا: "تركتها تنزل أكثر من مسيرة في الإسكندرية بعد فض الاعتصام، وسمعت سوء الأخلاق بأذنيها وشاهدت استخدام العنف بعينيها".

خميس الجارحي: متظاهرو الإخوان استخدموا العنف وتغنوا بالرصاص

وأضاف "الجارحي"، في حواره ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "كان هناك شتائم في المسيرات، كما استخدم متظاهرو الإخوان العنف وتغنوا بان سلميتهم أقوى من الرصاص، بالإضافة إلى أنها بحثت عن أكاذيب الجماعة بنفسها اقتنعت بموقفي وأصبحت تدعمني".

وتابع: "قيادات الجماعة كانوا يقولون غن نزول المسيرات بعد فض اعتصام رابعة فرض عين ولا يستئذن الزوج فيه وفقا لفتوى للشيخ يوسف القرضاوي، وهو ما أحدث مشكلات في الأسر المصرية وانشقاقات، وغضبت بعض الزوجات والازواج نتيجة للصراع ولهذه الفتاوى".