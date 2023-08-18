خميس الجارحي : الإخوان استخدموا الأطفال والنساء كدروع بشرية حتى يموتوا وتصنع المظلومية

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن الجماعة حشدت لاعتصام رابعة حتى يموت الناس وتُحدث مظلومية تُخاطب بها العالم وتتاجر بالدماء.

خميس الجارحي: الإخوان صنعوا مشهد فض الاعتصام بشكل متعمد

وأضاف "الجارحي"، في حواره ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان صنعوا مشهد فض الاعتصام بنسبة تفوق 90% بشكل متعمد، فقد عرفت بموعد فض الاعتصام، وكان واجبا عليها إخراج النساء والأطفال على الأقل، لكنها استخدمتهم كدروع بشرية حتى يموتوا وتستخدمهم في المظلومية حتى تستعيد تعاطف الشعب بعدما كانت في عداء معهم".

وتابع، أن الجماعة استخدمت سلاح المظلومية عبر تاريخها، لأن التعاطف هو الذي يقوم بتجنيد الأتباع بعد ذلك.

وفي نهاية الحلقة، نصح الشباب بأن يربطوا أنفسهم بجماعة المسلمين، وبالتالي، فإنهم يجب أن يحذروا من الجماعات: "كلنا مسلمون ومن يخرج عنا فإنه يحدث فتنة عبر تمييز أنفسهم عن الآخرين، التزموا دينيا وبكتاب الله وسنة نبيه، يمكن أن ترتكب معاصي كثيرة ولكن تستغفر وتتوب، ولكن أن تنتمي إلى أي من تلك الجماعات، فإن ذلك يعني أنك ستستخدم ضد الدين لأن هذه الجماعات صورة سيئة".

وحذر من التعصب لأي فرقة أو جماعة، ذاكرا أن النبي نهى عن التعصب للمهاجرين والأنصار رغم أنهم خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، حتى إنه وصفها بأنها دعاوى جاهلية: "الإسلام جاء ليوحدنا كلنا في جماعة واحدة ولها قائد واحد وهو رئيس الدولة"

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