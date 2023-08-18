مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 18-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ وفيردر في افتتاح منافسات بطولة الدوري الألماني الموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن X بايرن ميونخ – beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست X شيفيلد يونايتد – 9.45 مساء – beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا X فياريال – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1

فالنسيا X لاس بالماس – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز X أولمبيك مارسيليا – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأخدود X الفتح – 6 مساء – SSC HD

الوحدة X الشباب – 9 مساء - SSC HD

الحزم X الاتفاق – 9 مساء - SSC HD

النصر X التعاون – 9 مساء - SSC HD