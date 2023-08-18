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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 18-8-2023 العديد من  المباريات الهامة في مختلف الدوريات أبرزها مباراة بايرن ميونخ وفيردر في افتتاح منافسات بطولة الدوري الألماني الموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
فيردر بريمن X بايرن ميونخ – beIN Sports

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 
نوتينجهام فورست X شيفيلد يونايتد – 9.45 مساء – beIN Sports

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أحمد مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك بشأن رحيل زيزو للشباب السعودي

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قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

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أخبار سيئة |نجم الزمالك يكشف تفاصيل قرب رحيل زيزو

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
ريال مايوركا X فياريال – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1

فالنسيا X لاس بالماس – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ميتز X أولمبيك مارسيليا – 10 مساء

 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 
الأخدود X الفتح – 6 مساء – SSC HD

الوحدة X الشباب – 9 مساء - SSC HD

الحزم X الاتفاق – 9 مساء - SSC HD

النصر X التعاون – 9 مساء - SSC HD

احمد مرتضي منصور الألماني الانجليزي الدوري الإنجليزي الدوري السعودي الدوري الإسباني

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