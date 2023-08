أصغر منها بـ12 عاما.. انفصال بريتني سبيرز وزوجها بعد 14 شهر زواج

انتهت رحلة الزواج بين سام أصغري وبريتني سبيرز بعد 14 شهرًا فقط، حسبما أعلن أصغري، الذي يعد زوج سبيرز خلال هذه المدة القصيرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تقدمت الأطراف بطلب الطلاق ووفقًا للتقارير، يشير الطلب إلى وجود خلافات لا يمكن التوفيق بينها بين الزوجين البالغين من العمر 29 و41 عامًا على التوالي.

تمت خطوبة الثنائي في سبتمبر 2021 وتزوجا في حفل به بسيط في يونيو 2022. ومنذ ذلك الحين، ترددت شائعات حول اضطرابات العلاقة الزوجية بينهما في وسائل الإعلام الأمريكية هذا العام.

انفصال بريتني سبيرز وزوجها

بريتني سبيرز، التي أصبحت نجمة عالمية عندما تم إطلاق أغنيتها الشهيرة "Baby One More Time" عندما كانت في سن السادسة عشرة، حققت نجاحًا هائلاً في مسيرتها الفنية بأغانٍ مثل "Toxic" و"Oops!... I Did It Again" و"Womanizer".

وفي منشور على Instagram، أعلن سام أصغري قرار الانفصال قائلًا: "بعد ست سنوات من الحب والالتزام المتبادل، قررت أنا وزوجتي إنهاء رحلتنا معًا. سنظل نحافظ على الحب والاحترام بيننا ونتمنى لبعضنا البعض الأفضل دائمًا. الأمور تحدث".

وأضاف أصغري: "يبدو أن طلب الخصوصية أصبح أمرًا سخيفًا، لذا أرجو من الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام، أن يكونوا لطفاء ومتحفظين"، لكن حتى الآن، لم يعلق ممثلو بريتني سبيرز على الأمر،