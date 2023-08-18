ميرنا نور الدين تنشر فيديو على متن طائرة

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين فيديو جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ميرنا نور الدين في الفيديو علي متن الطائرة أثناء الإقلاع.

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر

تشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وفي سياق آخر، أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عدد من النجوم، وهم: عمرو يوسف وآسر ياسين، وشارك في العمل أيضا، كلا من: الفنان فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.