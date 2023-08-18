السلطات التركية توافق على الإفراج عن الإسرائيلي المعتقل بتهمة حيازة المخدرات

أفادت صحيفة معاريف العبرية اليوم الخميس أن السلطات التركية قررت بشكل نهائي الإفراج عن الإسرائيلي الذي تم اعتقاله في تركيا وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة حيازة المخدرات. ومن المتوقع أن يعود إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع المقبل.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين معبراً عن سروره لهذا القرار، ومُعربًا عن تقديره لجهود الرئيس هرتسوغ والمسؤولين الآخرين الذين سعوا للتدخل في هذه القضية.

وأضاف أن هذا الإفراج يعكس جهودًا مستمرة تبذلها إسرائيل ووزارة الخارجية من أجل حماية حقوق مواطنيها، ويعد دليلاً على تحسن العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وعبّر الوزير عن امتنانه للرئيس التركي أردوغان ووزير الخارجية فيدان على دورهما الإيجابي في حل هذه القضية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من التفاهم والود بين البلدين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا الإفراج يأتي في سياق تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل، والتي قد تكون لها تداعيات إيجابية على العديد من المجالات المشتركة بين البلدين.