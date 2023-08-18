قرار جديد من اتحاد جدة بشأن التعاقد مع محمد صلاح

كشفت تقرير صحفي، عن قرار جديد من إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، بشأن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضا للنجم المصري محمد صلاح بقيمة 180 مليون يورو (6 مليار جنيه مصري تقريبا) لضمه لمدة موسمين.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة اتحاد جدة حددت بالاتفاق مع مدرب الفريق نونو سانتو، بدائل تحسبا لفشل المفاوضات مع محمد صلاح.

وأضافت أن ماركينوس لاعب باريس سان جيرمان ضمن اهتمامات اتحاد جدة أيضا لتدعيم دفاع الفريق.

ويرتبط النجم المصري محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025.