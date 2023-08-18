بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته الـ ٤٨ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٢ حتى ١٨ أغسطس الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال إنفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ١٢ أغسطس

كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إدارة مبادرة "مشروعك" و "صندوق التنمية المحلية" بالوزارة ، بتنفيذ خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل علي تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، وذلك من خلال عقد سلسلة من الندوات التوعوية لقاطني هذه المناطق بهدف شرح أنشطة الوزارة ومساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم تلك المشروعات وذلك بالتنسيق مع مقرات مشروعك بالمحافظات وقيادات المحافظات المنوط بهم تلك المناطق، موضحًا انه تم الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات لتغطية المناطق المعنية في كلا من محافظتي القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل عقد ندوتان في هذا الشأن حضرها ممثلي عن مبادرة "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية وعدد من أهالي المدينة الراغبين في إقامة وتطوير العشوائيات وذلك في مناطق حي السلام أول (بقاعة أهالينا 1,2,3) والنهضة قسم ثاني السلام "بمدرسة معا الابتدائية" بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.

كما افتتح وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذى تنظمه محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمني بالقاهرة بالتعاون مع منصة "أيادي مصر"، والذى أقيم بفندق بيراميدز بالدقي خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس.

الأحد ١٣ أغسطس

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات، وفي بداية اللقاء تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في 28 قرية بمركز كفر سعد، في عدد من المجالات منها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية منها تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء.

وأعلن اللواء هشام آمنة ، عن انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث سيتم افتتاح الخطة بتنفيذ 5 دورات تدريبية وهي دورة تخطيط وهندسة العمليات Business Process Mapping التي يتم تنفيذها لأول مرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة إدارة العملية التدريبية وإعداد مدير تدريب محترف بمشاركة فاعلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الدورات 154 متدربًا من جميع المحافظات.



‏وافتتح وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع المخلفات البلدية الصلبة بشارع ( بورسعيد – غمرة ) بالعاصمة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة ٨٠ مليون جنيه وتخدم 8 أحياء بالمنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة وهى (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون - الأميرية) ، وتبلغ مساحة المحطة 4381 م2 و طاقتها الاستيعابية حوالى 1500 -2000 طن / يوم وتتكون معدات المحطة من 12 سيارة قلاب سعه 24 متر مكعب بالإضافة إلى لودر كتربلر 1.3 متر مكعب ‏ومولد كهرباء وكمبروسر هواء ومغسلة سيارات، وتساهم المحطة الجديدة في تحسين عملية جمع ونقل المخلفات في المنطقة الشمالية وتحسين أداء منظومة المخلفات بها.

كما تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي نظمته محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني بالقاهرة بالتعاون مع منصة "أيادي مصر" والذي أقيم بفندق بيراميزا بالدقي والذي أستمر فعاليته على مدار 3 أيام بدأ من 12 إلى 14 أغسطس الجاري.



*الإثنين ١٤ أغسطس*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، وفي بداية اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية.

*الثلاثاء ١٥ أغسطس*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، وفي بداية اللقاء تم بحث ملامح الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة خلال العام المالي الجديد 2023/2024 لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة 455,6 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات والتي يتم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

*الأربعاء ١٦ أغسطس*

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات، وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في محافظات المرحلة الأولي للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوي الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة .

*الخميس ١٧ أغسطس*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ 25% في سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، موضحًا أن مبادرة «سند الخير» نجحت منذ انطلاقها وحتى الأسبوع رقم 68 من المبادرة في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 342,4 مليون جنيه.

وشارك اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وذلك لمتابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية.

كما شارك اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 252، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الي حوار السيد الرئيس مع أهالي مطروح والذي تضمن العديد من الرسائل المهمة .

IMG-20230818-WA0000

IMG-20230818-WA0002

IMG-20230818-WA0004

IMG-20230818-WA0003