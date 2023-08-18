ماتوا عطشا.. تفاصيل مروعة في العثور على 3 جثث في صحراء قنا

عرضت فضائية العربية مصر، تقريرا عن الحادث المروع، الذي شهدته محافظة قنا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 3 جثث.

وشهدت محافظة قنا حادث مروع، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن العثور على 3 جثث في الصحراء.

ووجدت الأجهزة الأمنية الجثث على طريق قفط القصير، وتبين أن الجثث لأشخاص يعملون في مجال التنقيب عن الذهب.

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، تحت تصرف الجهات المعنية، وكشفت التحريات عن سبب وفاتهم.

وأكدت التحريات أن الـ3 أشخاص ضلوا الطريق خلال تنقيبهم عن الذهب، ثم ماتوا من العطش، و تم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية.