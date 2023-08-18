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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماتوا عطشا.. تفاصيل مروعة في العثور على 3 جثث في صحراء قنا

الصحراء
الصحراء

عرضت فضائية العربية مصر، تقريرا عن الحادث المروع، الذي شهدته محافظة قنا، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 3 جثث.

ماتوا عطشانين .. العثور على جثث 3 أشخاص بصحراء قنا

وشهدت محافظة قنا حادث مروع، حيث كشفت الأجهزة الأمنية عن العثور على 3 جثث في الصحراء.

 

ووجدت الأجهزة الأمنية الجثث على طريق قفط القصير، وتبين أن  الجثث لأشخاص يعملون في مجال التنقيب عن الذهب.

 

وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، تحت تصرف الجهات المعنية، وكشفت التحريات عن سبب وفاتهم.

 

وأكدت التحريات أن الـ3 أشخاص ضلوا الطريق خلال تنقيبهم عن الذهب، ثم ماتوا من العطش، و تم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

قنا محافظة فضائية العربية مصر الأجهزة الامنية الصحراء الذهب

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