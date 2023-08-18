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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماتوا من العطش.. تفاصيل صادمة في رحلة الدهابة لاستخراج الذهب

التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب

في واقعة غريبة وصادمة من نوعها، تم الكشف عن ثلاث جثث من قِبَل الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا خلال تنقيبهم عن الذهب.. فما القصة؟.

 

تلقت المديرية إخطارًا يفيد بالعثور على الجثث الثلاث بالقرب من الكيلو 75 على طريق قفط - القصير بقنا.

فور تلقي الإخطار، تم إرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ماتوا عطشا في الصحراء

وبعد التحقيقات، تبين أن الأشخاص الثلاثة كانوا يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتوفوا جراء العطش بعد أن ضلوا طريقهم.

تم نقل الجثث إلى المستشفى تحت إشراف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ الجهات المعنية لتكثيف جهودها في كشف تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليهم كانوا يبحثون عن الذهب في هذه المنطقة، ويطلق عليهم " دهّابة".

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وأسفر ذلك عن مصرع مصطفى م، 16 عاما، ومناع م، 14 عاما، وعبدالواحد ع 14 عاما، جميعهم من  سوهاج.

تم نقل الجثث إلى المستشفى،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ما إجراءات التنقيب عن الذهب؟

نص قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، على أنه تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم.

وتصدر تراخيص البحث والتنقيب، والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

كما نص القانون، على أنه لا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.

ووفقا للقانون، يؤدي المرخص له سنويًا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.

وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة سنويًا والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية، وتسدد سنويًا ومقدمًا. 

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