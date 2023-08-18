رغم فوائدها.. أضرار الخميرة وتحدث في هذه الحالات

تعد الخميرة من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية مثل تقوية المناعة والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، ولكن ما لا يعرفه البعض أن الخميرة مثلها مثل باقي الأشياء لها عيوب كما لها مميزات.

ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أهم أضرار الخميرة على الجسم

مخاطر الخميرة

يجب أن يحذر بعض الناس من استخدام خميرة البيرة كمكمل صحي.

قد تتداخل خميرة البيرة مع بعض الأدوية ، لذلك من المهم أن تخبر طبيبك إذا كنت تخطط لتناول مكملات الخميرة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، والذين يتناولون أدوية لتنظيم نسبة السكر في الدم أو الأشخاص المعرضين للإصابة بعدوى الخميرة ، التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية قبل أن يقرروا تناول الخميرة البيرة.