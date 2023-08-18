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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم فوائدها.. أضرار الخميرة وتحدث في هذه الحالات

خميرة
خميرة

تعد الخميرة من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية مثل تقوية المناعة والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، ولكن ما لا يعرفه البعض أن الخميرة مثلها مثل باقي الأشياء لها عيوب كما لها مميزات.

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ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أهم أضرار الخميرة على الجسم 
مخاطر الخميرة

يجب أن يحذر بعض الناس من استخدام خميرة البيرة كمكمل صحي.

قد تتداخل خميرة البيرة مع بعض الأدوية ، لذلك من المهم أن تخبر طبيبك إذا كنت تخطط لتناول مكملات الخميرة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، والذين يتناولون أدوية لتنظيم نسبة السكر في الدم أو الأشخاص المعرضين للإصابة بعدوى الخميرة ، التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية قبل أن يقرروا تناول الخميرة البيرة.

الخميرة الخميرة البيرة أمراض الجهاز الهضمي تقوية المناعة تنظيم نسبة السكر نسبة السكر في الدم نسبة السكر

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