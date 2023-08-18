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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يحتل المركز التاسع عالميا بعد اصدار كليب حواء|فيديو

تامر حسني
تامر حسني

احتل الفنان تامر حسني المركز التاسع عالميا ضمن الأعلى مشاهدات على مستوى العالم بعد طرح كليبه الجديد حواء مساء أمس الخميس ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من ألبومه الجديد هرمون السعادة وهي من كلمات وألحان تامر حسني ومن توزيع وماستر على فتح الله وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة أسيل عمران.

 

تامر حسني يتحدث عن كليب حواء

 

وكتب تامر حسني على صفحته الشخصية قبل طرح الكليب بساعات معلومات عن كليب حواء مع أسيل عمران قائلا: "في علاقات الحب الكوميدية بين الراجل و الست او الولد و البنت الحقيقة لقيت السوشيال ميديا المحلية و العالمية مش مقصرة و مش سايبه موقف مش متمثل .. فكنت همثل موقف منهم انا و اسيل وينزل تيك توك نشارككم بيه و نهزر بيه معاكم فجأة الحماس اخذنا نصور مشاهد اكتر لحد ما الحماس اڤور مننا ووصلت لفكرة تانية خالص.

وتابع:أنا اعمل اغنية تعبر عن معظم مواقف السوشيال ميديا المعروفة  بين الشباب و البنات و معاها مواقف جديدة، ونصورها  كليب سؤال حلقتنا النهارده تفتكروا ايه موضوع الاغنية؟.. انتظروا الكليب غداً ان شاء الله في تمام السادسه مساءً .. اغنية حوّا.

 

 

أغنية جديدة لتامر حسني 


 وانتهى المطرب تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة مساء أمس الخميس الماضي استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.

وحرص تامر حسني على مشاركة جمهوره صور له أثناء تسجيل هذه الأغنية وقام بنشر مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلق عليها قائلا: كنت بسجل أغنية دراما من اللي بتحبوها عارفكوا انا، بس من العيار الاتقل من التقيل،  و ان شاء الله هتنزل بعد اللي جايه، اما اللي جايه بقى فيها مفاجأة هتحبوها اوي ان شاءالله،  صباح الجمال عليكم يا أغلى الناس. 

تامر حسني الفنان تامر حسني حواء علي فتح الله

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