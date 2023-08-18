عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبده يحيي حفلا في لندن وظهور نادر لابنته صاحبة الـ5 أعوام

محمد عبده
محمد عبده

أحيا الفنان محمد عبده مساء أمس الخميس حفلا غنائيا ضخما للجالية العربية بلندن ضمن جولته الغنائية والتي تشرف عليها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وفوجىء محمد عبده باحتفال فرقته الموسيقية والشركة المنظمة  بنجاح الحفل وطالبوه بتقطيع التورتة إلا أنه نادي على ابنته العنود وهي ابنته الصغرى صاحبة الـ5 أعوام لتقطيع التورتة معه فى ظهور نادر لها.

 

محمد عبده والعنود

محمد عبده وأغنية الملامح:

وحقق الفنان محمد عبده، أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، بعد طرحها ليلة 19 أكتوبر من العام الماضي 2022، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية الملامح لـ محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.  

 

أغاني محمد عبده 

وحقق فنان العرب محمد عبده، ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة بـ أغنية كثير اشتقت، بعد طرحها في 30 يناير 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

أغنية كثير اشتقت، لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز. 

 

كلمات أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده 

كثير اشتقت..
كثير احتجت لوجودك..
كثير احتجت..
عدد ما تهت في بُعدك..
كثر ما خفت من بَعدك..
تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت.. 
كثير اشتقت!!!

***

يا آخر ما بقى فيني..
من سنيني..
سألتك عن أمل يقدر 
يجدد حلمي بعيني..         
هواي اللي أعيشه انت
و كل الدنيا عندي انت
و انا ما بين انت وانت
أموت بشوق وأحيا بك 
ونعم تخنقي أنفاسي..

إذا فكرت في غيابك..  
ولأني كثير لك مشتاق..
حضنته وردك الذابل على بابك..
وكثير اشتقت

*****

كنت خايف..  
من مرار الاحتياج وشوق جارف..
والله إني كنت خايف 
وكنت عارف..
إني مشتاق البعيد وما يجي..
والمرار الصعب لما تكون عارف..
أنا الواقف على باب الأماني حاضن طيوفك 

وانا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك
وانا الآه اللي مذبوحه في ونة ناي
ومحد وياي سواك وعارف انك رحت
ولا أظنك حبيبي جاي..
وكثير اشتقت

 

محمد عبده العنود لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

موضوعات متعلقة

تامر حسني يحتل المركز التاسع عالميا بعد اصدار كليب حواء|فيديو

مجرم واحد امتهنَ القتل بدمٍ بارد في مسلسل "سفاح الجيزة".. صناع العمل يتحدثون

الدويتو.. عنوان أغاني الصيف وروبي ورامي صبري الأحدث| فيديو

صديق حكيم المقرب.. معلومات عن الراحل أحمد الشوكي

اعتبرتهم زي ولادي.. ماجد المصري يتحدث عن مشاركته في خمس جولات

في موسم الرياض.. تقديم حفل آخر لنجوم التسعينيات

المليون الثاني.. العميل صفر لأكرم حسني يواصل حصد الإيرادات

سبتمبر القادم.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في السويد

ترشيحاتنا

97.3 % للهندسة 94.5% للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

حالة الطقس غدا.. أمطار على مناطق متفرقة وسيول في سانت كاترين.. تفاصيل

رياح وأمطار لعشاق الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن حالة الطقس

دعا لمحو وحرق قرية حوارة.. إصابة عضو كنيست متطرف في حادث سير

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

ليلة الدخلة طلعت راجل.. مفاجأة خطيرة بعد كشف الأطباء على عروس البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

عمرها ما توصل للخيبة.. جمال شعبان ينتقد أسامة منير

بالاسترليني.. سعر غير متوقع لفستان سيرين عبد النور

فيديو

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ