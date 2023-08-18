ضباط استخبارات سابقون يعبِّرون عن قلقهم من قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل

ذكرت قناة كان العبرية اليوم الجمعة أن ضباط سابقون من وحدة العمليات في جهاز الاستخبارات العسكرية أعربوا عن قلقهم بشأن التغييرات التي طرأت على المنظومة القضائية، من خلال خطابهم إلى رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء الحكومة.

ويصف الضباط هذه التغييرات بأنها هجوم صامت قد يتسبب في تأثيرات سلبية على استعدادات إسرائيل لمواجهة تحديات مستقبلية، بما في ذلك التهديدات النووية.

وفي خطابهم، أشار الضباط إلى أهمية الاستقرار والتوازن في المؤسسات الحكومية والقضائية لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن القومي. كما أوضحوا أن هذه التغييرات قد تؤثر على القدرة على مواجهة تحديات محتملة في المستقبل والتصدي لتهديدات تشكل خطراً على الأمن القومي.