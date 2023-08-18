إثيوبيا تحتفي بزيارة رئيس الإمارات إليها بهذه الطريقة

ابرزت وكالة الأنباء الإماراتية وام احتفاء دولة إثيوبيا بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات إلى البلاد ترسيخاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشارت الوكالة الي ان شوراع أديس أبابا تزينت بأعلام دولة الإمارات وصور رئيس الإمارات و أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في مشهد استثنائي.

كما زينت الإعلام والصور مختلف الشوارع الرئيسية في المدينة في صورة تعبر عن فرحة استقبال الضيف الكبير في لوحة ترسم عمق الروابط القوية بين شعبي البلدين الصديقين.

جانب من الاحتفالات



وأكدت الوكالة الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط وجمهورية إثيوبيا بعلاقات راسخة تستند إلى أسس قوية من التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.