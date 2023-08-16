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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم إيران .. رئيس الإمارات يعتمد عددًا من السفراء الجدد

رئيس الإمارات
رئيس الإمارات

تسلم  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات اليوم أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ووفق الإمارات اليوم؛ فقد رحب رئيس الدولة ـ خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي بالسفراء الجدد.. معرباً عن أمنياته لهم التوفيق في القيام بمهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم والقائمة على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال إنهم سيجدون كل دعم من مختلف الجهات المعنية لتسهيل عملهم؛ مؤكدا حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الجميع.

و تسلم رئيس الدولة أوراق اعتماد  كل من . جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت وعمر فريتح سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأحمد فاضل بن شمس الدين سفير ماليزيا وكريستوف زخيا ألكسيس سفير الكرسي الرسولي وسعادة عمر حسين أوبا سفير جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وإدوارد هوبارت سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا وربيكا شارونا بيرز سيرفانتس سفيرة جمهورية بنما وخوليو بيلارمينو غومز ماياتو سفير جمهورية أنغولا ولويس ميغيل ميرلانو هويوس سفير جمهورية كولومبيا ورضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخيرارد بول ماري هوبير شتيغس سفير مملكة هولندا وكيدلا يونس حامدي الحاج محمدي سفير جمهورية تشاد ويعقوب حسن محمد سفير جمهورية تنزانيا المتحدة وآرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري وبويان جوكيتش سفير البوسنة والهرسك وجون ميرينجيه سفير جمهورية رواندا.

ونقل السفراء الجدد إلى  رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

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