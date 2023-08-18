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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة زيارته لإثيوبيا.. رئيس الإمارات يغرد عبر تويتر

رئيس الإمارات ورئيس
رئيس الإمارات ورئيس وزراء الإمارات

غرد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عبر تويتر قائلا :  سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما وبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع.

 

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية وام افادت بأن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات  وصل إلى إثيوبيا في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

 

وفي وقت سابق كان قد استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.

 

وبحث مسرور بارزاني - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

وحضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي و الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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