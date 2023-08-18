ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية.. شاهد

اعتادت الفنانة ليلى علوى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلهامحط اهتمام متابعيها.

ونشرت الفنانة ليلى علوى صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مناحدث ظهور لها.

وظهرت ليلى علوى بإطلالة انيقة ومميز جعل اطلالتها جريئة شبابية ، حيث تالقت مرتدية فستان باللون الازرق المشجربالورود مجسم وهو ما كشف عن جسمها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها



على جانب آخر، بدأت منصة "شاهد vip" عرض فيلم "شوجر دادي" يوم 3 أغسطس



ووصفت المنصة الفيلم بأنه "الفيلم الأكثر حضورا في شباك التذاكر السعودي".

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