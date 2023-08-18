في الطاسة .. طريقة عمل صدور الدجاج والبطاطس

تعتبر طريقة عمل صدور الدجاج، وصفة شهية ولذيذة مقتبسة من المطابخ العالمية بشكل عام، ووجبة صحية متكاملة قليلة السعرات الحرارية، كما أنها تحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات، المعادن، البروتينات والكربوهيدرات.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل صدور الدجاج، وهي من الأكلات اللبنانية ، ووصفة شهية يمكن تحضيرها في أقل من 50 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة حوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل صدور الدجاج والبطاطس على الطاسة

طريقة عمل صدور الدجاج والبطاطس على الطاسة

مقادير طريقة عمل صدور الدجاج :

4 شريحة صدور دجاج سميكة، خالية من العظام و الجلد

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

¼ كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ 1 كوب مرق دجاج

340 جرام بطاطس مسلوقة و مهروسة

⅓ كوب حليب

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

طريقة عمل صدور الدجاج :

_ نضع في وعاء عميق، شرائح الدجاج، ثم تبّلها بملعقة من الملح والفلفل الأسود.

_ نغمس شرائح الدجاج المُتبّلة في 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

_ نسخن ملعقة زيت مع ملعقة زبدة في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ونطهو قطع الدجاج لمدة 5 دقائق على كل جهة، نرفع الدجاج من المقلاة.

_ يضاف الزيت المتبقي وملعقتين من الدقيق إلى المقلاة، ونقلّب المزيج لمدة 30 ثانية، ويضاف مرق الدجاج مع التقليب لمدة دقيقتين، ثم يضاف قليل من الملح والفلفل الأسود.

_ نمزج في وعاء، البطاطس مع الحليب وقليل من الملح والفلفل الأسود وملعقة الزبدة المُتبقّية، نقلّب المزيج جيدًا.

_ نقدم قطع الدجاج مع خليط البطاطس والمرق في طبق التقديم ونقوم بتزيين صدور الدجاج والبطاطس بالبقدونس المفروم.